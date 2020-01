COSI' IN CAMPO

Colormax Pescara:

Mazzocchetti, Andrè, Morgado, Dall'Onder, Leandro, Pieragostino, F. De Luca, Galliani, Houenou, Parra, Coco, Ferraioli, Scarinci, Santacroce. All. Palusci

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, XVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Una partita delicata e difficile, molto più di quanto dica in realtà la classifica. Oggi alle 18.30 il Real Rieti sarà impegnato al PalaRigopiano di Pescara per la sfida alla Colormax di Saverio Palusci. Gli abruzzesi sono infatti reduci dalla pesante vittoria esterna sul campo del Signor Prestito, e apprestano ad affrontare il Real in quello che per loro è il miglior momento stagionale.Discorso simile, in realtà, può essere fatto per la formazione amarantoceleste, reduce da cinque risultati utili consecutivi e capace, la scorsa settimana, di “schiacciare” il Catania con un pesante 7-0. E' indubbiamente questa la chiave principale della partita, una gara che il Real però dovrà giocare senza poter scegliere gli uomini. Lukaian non è ancora disponibile per l'esordio, Moura continua a fare i conti con qualche acciacco fisico e Rafael è squalificato.Ci saranno quindi Juanjo e Javi Roni: i due gioiellini spagnoli per la prima volta insieme in questa stagione. Interessante anche il capitolo ex: Romano e Titon hanno infatti indossato la maglia del Colormax Civitella (ora diventato Pescara, ndr) e ritroveranno da avversari molti dei loro ex compagni.E' stato proprio Romano, ai microfoni del club, a commentare la gara: «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra in fiducia. Li ho trascorso due stagioni importanti, trovando una promozione ed i primi gol in serie A, sarà bello ritrovare tanti ex compagni». Il laterale reatino ha poi aggiunto: «Conosco mister Palusci, e so che il loro punto di forza è sicuramente il grande gruppo che riesce sempre a creare. Noi anche siamo in fiducia, e andiamo li per conquistare i tre punti».Il Colormax è squadra che può contare sull'esperienza di giocatori come Andrè Ferreira, Morgado e Coco, oltre alla freschezza di Misael, Dall'onder e Leandro, quest'ultimo protagonista con una doppietta nella vittoria contro il Signor Prestito. Presto fatta invece la formazione per Jeffe, che oltre ai due spagnoli, potrà contare su Romano, Jelovcic, Rafinha, Ramon, Fortino e De Luca, che intanto si gode l'ennesima convocazione con la maglia della nazionale italiana.Intanto una buona notizia è arrivata dagli anticipi di ieri: la vittoria della Feldi Eboli nel derby campano contro il Sandro Abate Avellino dà al Real l'opportunità di issarsi, anche in caso di vittoria del Pesaro, al terzo posto solitario. Un dato che, ancor di più, “costringe” gli amarantocelesti a strappare un risultato positivo oggi.: Tondi, Guadagnoli, Ramon, Romano, Juanjo, Javi Roni, De Michelis, Relandini, Jelovcic, Fortino, Rafinha, Tornatore, Titon, De Luca. All. Jeffe-Cundari: Acquafredda (Molfetta) e Cefalà (Lamezia Terme)Cdm Futsal Genova – Signor Prestito Cmb 3-7Feldi Eboli – Sandro Abate Avellino 6-4Meta Catania – Todis Lido Di Ostia 4-1Italian Coffee Petrarca Padova – Acqua&Sapone Unigross 2-6Real Arzignano – Came Dosson 1-5Cybertel Aniene – Lynx Latina (oggi, ore 18)Kaos Mantova – Italservice Pesaro (oggi, ore 18.30)Acqua&Sapone Unigross 41Italservice Pesaro 39Came Dosson 36Sandro Abate Avellino e Real Rieti 35Feldi Eboli 29Meta Catania Bricocity 28Kaos Mantova 26Signor Prestito Cmb 25Colormax Pescara 19Italian Coffee Petrarca 15Cdm Futsal Genova 11Real Arzignano 10Lynx Latina e Todis Lido Di Ostia 9Cybertel Aniene 7