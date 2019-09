RIETI - Per vedere il Real Rieti che tutti si aspettano bisognerà ancora attendere. Il minimo sindacale basta comunque agli amarantocelesti per strappare i primi tre punti del campionato. Contro il Colormax Pescara termina 5-4, con il Real che avanti 4-1 rimette in partita gli avversari e nel finale, anche con qualche paura di troppo addosso.



Il vantaggio è immediato, visto che Moura colpisce dopo 30' per il vantaggio. Il pareggio lo firma Misael, che di sinistro sugli sviluppi di una rimessa laterale fredda Micoli sul primo palo. Prima dell'intervallo c'è tempo per altri due gol: a firmarlo è Franco Jelovcic in superiorità numerica, visto il doppio giallo e la conseguente espulsione per Misael. A dieci secondi dalla sirena arriva il 3-1 di Fortino al termine di un contropiede ben orchestrato.

A inizio ripresa il Real cala anche il poker, con una bella combinazione tra Fortino e Jelovcic chiusa in rete proprio dal croato, che fa 4-1. La partita sembra chiusa, poi Micoli sbaglia e in un attimo, con la doppietta di Fabinho, il Pescara torna sotto sul 4-3. È qui che Ramon si inventa il gol più bello della stagione lasciando partire un destro fantastico su punizione che si infila sotto l'incrocio. Neanche il 5-3 da certezze al Real, che sul portiere di movimento avversario subisce il 5-4 di Dell'Onder. Gli ultimi secondi sono infuocati, ma gli amarantocelesti strappano a fatica il primo successo stagionale. Martedì turno infrasettimanale ad Asti contro il Genova.

LE DICHIARAZIONI

Non c'è soddisfazione nelle parole del patron Roberto Pietropaoli, per un Real apparso a tratti troppo timoroso: «Prestazione vergognosa, manca mentalità vincente. Sul portiere di movimento avversario abbiamo subito troppo, permettendo loro di tornare in partita».

IL TABELLINO

Real Rieti: Pasculli, Moura, Ramon, Romano, Rizzi, Baroni, Javi Roni, Rafinha, De Michelis, Relandini, Jelovcic, Fortino, Micoli, De Luca. All. Duda

Colormax Pescara: Mazzocchetti, Galliani, Andrè, Misael, Morgado, Dell’Onder, Parra, Coco, Pieragostino, De Luca, Ferraioli, Scarnici, Fabinho, Santacroce. All. Palusci

Arbitri: Colombin di Bassano del Grappa e Beggio di Padova

Reti: 0’29” Moura, 1’23” Misael, 5’04” Jelovcic, 19’49” Fortino, 0’36”st Jelovcic, 7’11” Fabinho, 9’44” Fabinho, 11’43” Ramon, 19’16” Dell’Onder.

Note: ammoniti Misael, Fortino, Dall’Onder e Fabinho. Espulso Misael

