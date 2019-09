LE ASPETTATIVE DI FULVIO COLINI

RIETI - Un trofeo tira l'altro. L'Italservice Pesaro di Fulvio Colini ha appena chiuso una stagione storica, conquistando il primo scudetto per il club marchigiano al secondo anno di serie A. Sabato scorso è arrivata anche la vittoria in Supercoppa Italiana, grazie al 4-2 rifilato all'Acqua&Sapone, che ha regalato il secondo titolo ai biancorossi.La squadra del patron Pizza parte come grande favorita anche nella prossima stagione, perché in estate la scelta è stata quella di non stravolgere il gruppo ed inserire pedine in maniera mirata. Oltre alla partenza di Caputo, in estate sono arrivati anche i saluti di Mancuso, che si è accasato al Navarra, in Spagna, e Mateus, che invece si è trasferito al Mantova. Stessa guida tecnica, quella di Fulvio Colini, ed i vari Canal, Honorio, Taborda, Miarelli, Marcelinho, Borruto, Salas, Jhons, ai quali sono stati aggiunti Gava, arrivato dal Peniscola, Carducci e Julio De Oliveira, che ha concluso la sua esperienza con l'Acqua&Sapone.Se per l'intera serie A quella alle porte sarà una stagione impegnativa, per il Pesaro questo concetto si amplifica, vista la partecipazione alla prossima Champions League, ma perché dopo aver vinto si è sempre chiamati a confermarsi, forse il compito più difficile di tutti. In estate per i pesaresi è sfumato anche il grande colpo Mati Rosa. Il talento argentino aveva ormai definito l'accordo con il Pesaro, ma l'inserimento last minute del Barcellona ha fatto saltare tutto.«Arrivare ai massimi livelli è difficile, confermarsi ancora di più. Per noi è questo il vero obiettivo della stagione 2019-2020. Ci attendono molte più partite rispetto alla passata stagione, sarà fondamentale gestire bene le energie e affrontare al meglio i momenti di difficoltà che si presenteranno durante il cammino. Il sogno è quello di aggiungere altri trofei in bacheca oltre allo Scudetto ed alla Supercoppa. In Champions League il discorso è diverso, ci affacciamo per la prima volta in questo palcoscenico e vogliamo ben figurare. Il primo obiettivo è superare il Main Round in Svezia ed arrivare tra le prime 16 d'Europa, a quel punto proveremo a sognare qualcosa di più contro squadre che spendono molto più di noi e con le quali, almeno sulla carta, non abbiamo oggi le forze per competere».