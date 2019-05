COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Italservice Pesaro

Arbitri

RIETI - Quaranta minuti per tenere viva la serie o salutare la stagione. Questa sera alle 20 il Real Rieti sarà di scena al PalaCesaroni di Genzano per gara 3 di semifinale scudetto contro l'Italservice Pesaro. I biancorossi hanno sfruttato al massimo il fattore campo e comandano la serie 2-0. Il Real vuole invece cancellare la brutta prestazione in gara 2 e giocarsi ancora le chance rimaste per la qualificazione in finale, anche se per raggiungerla serve una vera e pripria impresa.Non ci saranno Micoli e Joaozinho, entrambi squalificati, mentre Nicolodi è stato inserito nell'elenco dei convocati dopo aver saltato proprio gara 2. Nel Pesaro torna invece a disposizione Borruto, dopo il rosso in gara 1, ma non è da escludere che Colini vada verso la conferma della formazione vista in gara 2, magari con l'inserimento di Caputo al posto di Tonidandel. Per il Real invece si rivedrà Alemao.I tifosi si aspettano una reazione d'orgoglio, così come la società, ed il tecnico David Festuccia prova a rilanciare: «Siamo pronti e determinati – sottolinea il tecnico David Festuccia – sappiamo perfettamente quanto possa contare vincere, sappiamo esattamente cosa serve per riuscirci, ora dipende in buona parte da noi stessi: giocare da Real, innanzitutto, pensare da grande sapendo gestire i vari momenti della gara. Avremo alcune defezioni, ma domani chi andrà in campo dovrà dare tutto quello che ha. Personalmente e a nome della squadra mi scuso con i tifosi che erano martedì al Pala Nino Pizza, ai quali abbiamo “regalato” uno spettacolo non all’altezza dei loro sacrifici e della loro vicinanza, ma sono sicuro che il loro apporto domani sera si rivelerà determinante nonostante si giochi in un palazzetto diverso dal PalaMalfatti».Come accaduto in occasione della finale scudetto giocata a Teramo e la Champions League a Foligno, il Real dovrà costruire le sue fortune lontano dal PalaMalfatti, con l'obbligo di vincere e trascinare la serie in gara 4, prevista eventualmente per domenica alle 12.30.: Putano, Rafinha, Jefferson,Jeffe, Alemao, Kakà, Chimanguinho, Abdala, Nicolodi, Relandini, Aquilini, Esposito, Bucci, Stentella, Pandolfi. All. Festuccia: Miarelli, Caputo, Salas, Canal, Taborda, Marcelinho, Del Grosso, Fortini, Honorio, Polidori, Mateus, Borea, Mancuso. All. Colini: Di Guilmi (Vasto), Caracozzi (Foggia), Iannuzzi (Roma 1)