MICOLI 7

JEFFE 7

CHIMANGUINHO 6.5

RAFINHA 6.5

NICOLODI 6.5

KAKA' 6.5

ESPOSITO 6

JEFFERSON 5.5

ALEMAO 5.5

RIETI - Il Real Rieti tra mille rimpianti è caduto in gara 1 della semifinale scudetto per mano di un Pesaro che ha agguantato il pari a sei secondi dalla fine dei regolamentari, per poi dilagare nei supplementari fino al 6-3 finale. Tra gli amarantocelesti spiccano le prove di Micoli e di Jeffe.I gol subiti non derivano da suoi errori. Alla secondo gara consecutiva da titolare è protagonista nuovamente di una serie d’interventi prodigiosi e decisivi. Top.Dopo la tribuna di gara 2 contro Eboli si riprende il suo posto sul parquet e gioca una gara fisica, attenta e d’esperienza. Elegante.Marcato da un osso duro come Caputo non fa mai venire meno il suo apporto alla squadra. E quando ha l’occasione giusta non fallisce. Pivot di razza.Non si spinge molto nella metà campo avversaria, ma difensivamente è sempre sul pezzo. Attento.Fin quando è stato in campo era l’uomo in più del Real. I suoi cambi di passo creavano non pochi grattacapi alla retroguardia marchigiana. Poi un contatto con Honorio l’ha messo fuori gioco. Sfortunato.Lotta in avanti e si da da fare anche in fase difensiva. Avrebbe avuto il merito di regalare il successo alla squadra, ma Canal a sei secondi dalla sirena glie l’ha cancellato. Giustiziere mancato.I pochi minuti nel quale calca il parquet non lasciano in eredità fiammate, ma neanche sbavature. Sufficiente.Si allaccia in un duello rusticano con Borruto. Duello che porta all’espulsione di quest’ultimo. Poi non si vede molto nel corso dell’intero match. Opaco.Non è la solita prova quella del numero 16. Gioca sempre con esperienza, ma ha il demerito di perdersi Canal in occasione della rete del 2-1. Sottotono.