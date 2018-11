LE ASPETTATIVE

COSI IN CAMPO

Italservice Pesaro

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Primo big match stagionale per il Real Rieti che stasera alle 20.45 affronta l'Itaservice Pesaro al Pala Nino Pizza per la sesta giornata di campionato. Partita difficilissima per la squadra di Festuccia, visto che l'Italservice è indubbiamente la regina del mercato estivo. Il Real ritroverà gli ex Micoli e Miarelli a difendere i pali della formazione allenata da Fulvio Colini. Proprio il tecnico è arrivato in estate insieme a tanti giocatori top, come Honorio, Taborda e proprio Miarelli dalla Luparense, oltre ai tanti ex Pescara come Borruto, Caputo e Salas. A questi vanno sommati i confermati della passata stagione, tra i quali spiccano ad esempio Fortini, capitan Tonidandel e il bomber Marcelinho.Entrambe le squadre arrivano al match di stasera da imbattute, con il Real che ha due punti in più in classifica. Festuccia potrà contare sul recupero di Kakà, anche se l'ex Kaos ovviamente non è al top della condizione, mentre non sarà più a disposizione l'altro pivot Tiziano Chilelli che ha rescisso il contratto col club amarantoceleste. Per il resto tutti a disposizione, per una sfida affascinante e densa di significato. Saranno circa 100 i tifosi reatini pronti a seguire la squadra, alcuni dei quali arriveranno con il pullman messo a disposizione dalla società.Grande attesa dunque, anche se proprio il tecnico David Festuccia prova a gettare acqua sul fuoco: «Innanzitutto mi preme specificare che si tratterà di una delle 22 gare di regular season e non di una finale – dice – di conseguenza mi aspetto un gruppo che affronti l’impegno approcciando mentalmente in modo adeguato, unica via percorribile per restare nelle posizioni di vertice. Sappiamo perfettamente quale sia il valore dell’avversario che ci ritroveremo di fronte, allenato dal tecnico più vincente d’Italia in questa disciplina. Kakà? È recuperato e sarà della partita: al pari di tutti gli altri, si metterà a disposizione per dare il suo contribuito».: Miarelli, Tonidandel, Salas, Honorio, Taborda, Gentiletti, Micoli, Caputo, Fortini, Borruto, Borrea, Mateus, Elenilson, Polidori. All. Colini: Garcia Pereira, Rafinha, Esposito, Jefferson, Joaozinho, De Michelis, Stentella, Chimanguinho, Kakà, Tuli, Nicolodi, Evandro, Giannone. All. Festuccia: Vannucchi di Prato e Parente di Como.Lynx Latina - Maritime Augusta (stasera, ore 20.30)Meta Catania Bricocity - Feldi Eboli (stasera, ore 20.30)Lollo Caffè Napoli - Acqua&Sapone Unigross (domani, ore 18)Civitella Colormax - Lazio (domani, ore 18.30)Came Dosson - Real Arzignano (lunedì 5, ore 20.30)Acqua&Sapone Unigross, Real Rieti e Maritime Augusta 13Italservice Pesaro 11Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli 10Real Arzignano 4Civitella Colormax e Came Dosson 3Meta Catania Bricocity, Lazio e Lynx Latina 1