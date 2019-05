© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gabriele Pandolfi è uno dei prodotti più interessanti del vivaio del Real Rieti, laterale classe 2000 ha alle spalle una convocazione per uno stage con la nazionale under 17.Giocatore dell'under 19 e in pianta stabile con la prima squadra, ci racconta la sua stagione: «Sia in prima squadra che in Under 19 stagioni positive, ma un po' di rammarico rimane. Per quanto riguarda la prima squadra dispiace non aver centrato le due finali di Coppa Italia e Scudetto, per l'Under 19 pesa il mancato passaggio al secondo turno dei playoff. Comunque abbiamo conquistato un trofeo importante e tante belle vittorie».Questa stagione vissuta a contatto con i tanti campioni della prima squadra lo ha aiutato a crescere: «Ha contribuito molto alla mia crescita. E' un piacere imparare da compagni che hanno fatto la storia di questo sport, grandi uomini e grandi giocatori».Durante la stagione il cambio di maglia, quel numero 13 appartenuto a Xuxa Zanchetta: «Il numero 13 per me rappresenta tante cose, è un portafortuna, sa di rivincita personale. Perché rivincita? Nel calcio la numero 13 è di chi va in panchina. Aver indossato questa maglia in campi di serie A ha un significato speciale».Impossibile non guardare al futuro con ottimismo: «Mi aspetto un futuro ricco di soddisfazioni, sia in ambito sportivo, sia per quanto riguarda gli studi, io come sempre ce la metterò tutta».Il percorso di crescita di Gabriele Pandolfi è destinato a continuare, almeno per ora con la maglia del Real Rieti, ma non è escluso, in futuro, che il laterale possa provare altre esperienze e crescere ancora come giocatore.