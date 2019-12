TONDI 7

JEFFE 6,5

RAFINHA 5,5

DE LUCA 6

RAMON 5,5

RAFAEL 7

FORTINO 7,5

JAVI RONI 6

JELOVCIC 5,5

JEFFE - CUNDARI 6,5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Signor Prestito CMB. Fortino sontuoso, ottimo esordio per Tondi. Ramon e Rafinha possono fare di più.Non era facile, arrivato a Rieti da due giorni e subito titolare, in un contesto totalmente nuovo. Forse non perfetto in occasione del 3-3, ma para tutto quello che passa dalle sue parti.Testa da professore, indiscutibilmente. A volte, ed è normale, paga qualcosa dal punto di vista fisico. Ma sta gestendosi alla grande nella doppia veste, difficile chiedergli più di questo.Ancora non ci siamo. Poco esplosivo, a tratti poco determinato e determinante, quantomeno non come potrebbe, ed è proprio questo che lascia un pizzico di amaro in bocca, perché chi ha conosciuto il vero Rafinha sa che quello delle ultime settimane è lontano dall'esserloPartita non eccellente del laterale, reduce dalle fatiche con la nazionale, che tolgono energie mentali e fisiche. Si divora un gol clamoroso, ha il merito però, di chiudere la partita con il pallonetto del 6-4.Fa gioire e arrabbiare nell'arco di 5 secondi. Meglio rispetto alle ultime gare, ma può e deve essere più incisivo, determinate e costante, anche all'interno della stessa partita.Spreca, è vero, ma non si risparmia mai, e questo a volte gli fa perdere lucidità. Un giocatore su cui poter contare in termini di dinamismo, impegno e costanza di rendimento. Se si mettono queste caratteristiche in campo, è più facile accettare anche qualche errore.Strepitoso. Molti dovrebbero guardarlo e, semplicemente, prenderlo come esempio. Segna l'ennesima doppietta, trascina la squadra, si prende le responsabilità. Un professionista esemplare, prima di tutto nell'atteggiamento. Quando parla, in campo, lo fa sempre per spronare i compagni. Premiato con la fascia da capitano, che merita indubbiamente.A tratti un po' nervoso, sembra aver perso serenità. Poi però si inventa, dal nulla, il gol del 4-3 e gli si perdona tutto in fretta. Insomma, in una partita lo spaccato di un ragazzo classe 2001 chiamato a diventare grande.Anche lui è stanco e si vede. Tutt'altro che brillante, a volte trova gli spazi intasati e difficilmente trova lo spunto giusto. La buona volontà non manca, la qualità nelle giocate si. Arriverà.Vittoria da attribuire più all'orgoglio che alle idee. Ma dopo le nazionali e soprattutto due sconfitte consecutive, ci può anche stare. Una vittoria che darà serenità per lavorare. Sul piano del gioco c'è ancora tanto da ricostruire.