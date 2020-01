TONDI 6

RAFINHA 6,5

DE LUCA 7

TITON 7

JELOVCIC 6

RAFAEL 7,5

FORTINO 6,5

RAMON 7,5

ROMANO 6

JUANJO 6

JEFFE- CUNDARI 7,5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Kaos Mantova. Negli amarantocelesti brillano Rafael e Ramon, bene anche Titon e De Luca. Jelovcic: rosso severo.Ha giocato partite migliori, ma andando ad analizzare i gol del Mantova difficile dargli troppe responsabilità. Poco reattivo nel finale sul 6-7 di Leleco. Come al solito però è preciso nei rilanci.Si fa saltare con troppa facilità da Dimas nei primi secondi, ed il Mantova trova subito il vantaggio. Poi, con il passare dei minuti cresce e gioca un buon secondo tempo.Meriterebbe 10 solo l'assist che libera al tiro Ramon in occasione del 5-3. Sempre concentrato, tanta grinta, salva un gol sulla linea nella ripresa. Fondamentalmente.Doppietta, ed in maglia Real è già al quarto gol. Niente male. Bellissima l'incursione del 4-3. Dopo il rosso a Jelovcic sono lui e Rafael, in banda, a creare gli uno contro uno vincenti. Gran bella partita da parte sua.Gioca un buon primo tempo, poi, nel finale, si becca un rosso diretto che fa discutere, soprattutto per il metro arbitrale adottato fino a quel momento. Peccato perché nelle ultime settimane aveva dimostrato di essere uno degli uomini più in forma del Real.Bel gol nel primo tempo, giocata da urlo per il momentaneo 6-5, gol bellissimo per l'allungo sul 7-5. Davvero un grande giocatore.Fa a sportellate con Bocao, che non è un cliente facile, e qualche volta perde il duello. Nel primo tempo fallisce un calcio di rigore, dove è sfortunato, glaciale però nella ripresa a spingere in porta, con il piattone, il 3-3. Fate 20 in campionato per lui.Sbaglia due tiri liberi nel primo tempo, nella ripresa sale letteralmente in cattedra, giocando a tratti una partita superiore per qualità e letture. Chiude l'azione del 5-3 con un bolide di destro, salta l'uomo, imposta, anche se ogni tanto corre qualche rischio di troppo. Dettagli.Jeffe gli dà spazio nella ripresa per sopperire alla rotazione mancante di Jelovcic. Non gioca tantissimo, ma lo fa con criterio ed equilibrio.Mandato in campo al posto di Javi Roni, gioca un buon primo tempo, poi nella ripresa a meno minuti ma è comunque utile a far rifiatare Fortino dando profondità alla squadra.Una vittoria fondamentale raggiunta da una squadra che sta diventando tale, soprattutto nelle difficoltà. Appena subito il 5-5 Jeffe chiama il time out e rimane glaciale: «Voglio vincere la partita, mi fido di voi», la squadra va in campo e ne piazza due in poco più di un minuto. Fiducia ben riposta, vien da dire. C'è da migliorare in difesa: troppi gol banali presi, troppi passaggi a vuoto. È una situazione su cui lavorare senza allarmismi. Questa squadra colpisce perché ha ancora evidenti margini di crescita, e intanto continua a vincere. Dopo la sosta, con il rientro di Moura e l'esordio di Lukaian, allora il potenziale è davvero sconfinato.