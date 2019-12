TONDI 7

JEFFE 6,5

RAFINHA 6

DE LUCA 6

RAMON 6

JELOVCIC 6,5

RAFAEL 6

ROMANO 6

JAVI RONI 6

FORTINO 6,5

CUNDARI-JEFFE 6,5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Sandro Abate Avellino e Real Rieti. Buona prova collettiva per gli amarantocelesti. Bene Jelovcic, rosso severo per un buon Ramon, Rafinha in crescita. Tondi si conferma al topHa iniziato alla grande in queste prime due gare. Anche ieri decisivo in più di una occasione. Attento in uscita, reattivo tra i pali. Bravo.Il ko di Moura lo porta ancora una volta in campo. Con lui rischiamo di essere ripetitivi: sostanza e fosforo a disposizione della squadra. In campo e anche in panchina.Una media tra il 5,5 del primo tempo ed il 6,5 della ripresa. In crescita rispetto alle ultime prestazioni, anche se ancora poco esplosivo a volte e impreciso in fase di conclusione quando ha la chance. Segnali di risveglio per un giocatore davvero imprescinbile, ma chiamato a tornare al più presto ai livelli che gli competono.Solita partita di sostanza per il laterale nella “sua” Napoli. Utile e concentrato in fase difensiva, qualche errore in fase di possesso, ma nel complesso buona prestazione.Espulso nel primo tempo per un doppio giallo che grida vendetta. Peccato, perché fino a quel momento si stava vedendo probabilmente il miglior Ramon da inizio della stagione.Anche lui in netta e decisa crescita. Punta sempre l'avversario, più coinvolto e presente. Colpisce un palo e segna un bel gol.Tanta corsa e sostanza. Da sempre linee di passaggio ai compagni, sprinta in difesa, non si risparmia mai. Questo, a volte, lo porta a perdere un pizzico di lucidità nelle sclete negli ultimi dieci metri di campo.Adesso Jeffe lo sta facendo giocare con continuità. Dopo i tanti minuti contro l'Aniene in Coppa, ha spazio anche al PalaCercola. Non vuole strafare, gioca in maniera ordinata, si guadagna un paio di calci di punizione nella ripresa. Ottimo approccio.Tornato dalla Spagna dopo il permesso concessogli dalla società. Alla fine si divora un gol su assist di Jeffe, ma è dentro al progetto, con lo spirito giusto. E' diventato una risorsa per questa squadra, e l'impressione è che Jeffe e Cundari lo vedano meglio nel ruolo di laterale. Ci sta assolutamente.Sbaglia un gol già fatto nella ripresa, ma timbra ancora il cartellino. Sono 15 in campionato per lui, senza contare quelli in Coppa Della Divisione. Un leader, un punto di riferimento. Imprescinbile.Serviva rispondere sul campo contro una squadra di alta classifica, per valutare la crescita dopo la pessima trasferta di Pesaro. La squadra risponde e cresce a vista d'occhio. Bene nello spirito e nell'attitudine, gioco ancora un po a sprazzi. L'impressione però è che attraverso la definitiva crescita di alcuni singoli, questa squadra possa definitivamente raggiungere l'apice.