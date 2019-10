MICOLI 6,5

MOURA 5,5

DE LUCA 6

RAMON 5

RAFAEL 6,5

JAVI RONI 6,5

FORTINO 7

BARONI 5

ROMANO 6

DUDA 6,5

Ultimo aggiornamento: 10:50

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Arzignano e Real Rieti: il migliore in campo è Fortino, seconda doppietta consecutiva e prestazione da leader. Cresce Micoli, spento Ramon.Nelle prime gare aveva commesso qualche errore di troppo, nelle ultime due invece sembra avvicinarsi ai suoi standard. Ieri decisivo in un paio di occasioni nel primo tempo con l'Arzignano ancora abbondamente in partita.Ha l'attenuante di doversi piazzare in un ruolo non suo, quello di centrale puro, viste le assenze pesanti. In fase difensiva è bravo in un paio di chiusure, però commette anche qualche errore di troppo.Ha il merito di pareggiare subito i conti nel primo tempo, giocatore in grado di dare equilibrio senza strafare.Spento. Al rientro dopo la squalifica si fa vedere solo per un palo nel primo tempo ed un fallo ingenuo nella ripresa che costa il tiro libero.In termini di produzione offensiva decisamente la miglior partita stagionale. A segno con una doppietta, gli viene negato anche un gol fantasma che però sembrava netto.Prego aggiornare il conto: per il classe 2001 è il sesto gol nelle ultime tre gare. Serve aggiungere altro?Il migliore in campo, prestazione totale. Manda al tappeto l'Arzignano in un minuto ad avvio ripresa: doppietta e assist per Rafael. Il più cresciuto rispetto alle prime giornate. Decisivo, ancora una volta.In fase difensiva brutta prestazione: entra e commette subito un paio di falli, poi si perde Amoroso sul gol del 6-3. Meglio in fase offensiva, dove è pericoloso in un paio di circostanze.Questa volta Duda gli dà minuti e lui risponde con una prestazione ordinata, senza strafare, ma con grande equilibrio.La squadra nel primo tempo, per sua stessa ammissione, ha poche idee, poi sboccia nella ripresa mettendo subito le cose in chiaro. Il suo Real va ancora un po' ad intermittenza.