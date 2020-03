TONDI 5,5

RAFINHA 6

RAMON 8

RAFAEL 5,5

JELOVCIC 8

LUKAIAN 7

FORTINO 5,5

DE LUCA 5,5

TITON 5,5

JEFFE CINDARI 6

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Real Rieti e Signor Prestito Cmb. Tondi sottotono, Jelovcic e Ramon super, bene anche Lukaian.Nel primo tempo commette un paio di errori in uscita, ma ad un certo punto i giocatori del Signor Prestito sbucano fuori da tutte le parti. Nel finale serve un ottimo pallone a Rafael per il gol che chiude la partitaTante chiusure, ma anche qualche distrazione. Ne viene fuori una partita sufficienteNel primo tempo, sul punteggio di 1-4 la partita si trasforma in una sorta di one man show. Si procura due tiri liberi, uno lo segna, l'altro lo lascia a Lukaian, si inventa un gol bellissimo di sinistro. Ogni tanto qualche licenza poetica di troppo davanti alla porta, ma è un giocatore superiore alla media, forse il leader tecnico del Real.Ha il merito di chiudere la partita con il gol dell'8-6, ma fino a quel momento la prova non era stata scintillante. Rimane giocatore fondamentale.L'altro grande protagonista insieme a Ramon. Illumina con qualche grande giocata, segna una tripletta, guida e completa la rimonta. Sempre più leader, sempre più importante.Altra doppietta per lui. Il primo gol è un bolide su tiro libero, il secondo su calcio di punizione. La sua difesa del pallone è da insegnare nelle scuole calcio.Conferma un trend in calo. Soffre il dinamismo e la foga dei giocatori del Signor Prestito. Il salvataggio sulla linea nel secondo tempo però vale come un gol e, al di là di tutto, conferma che sa sempre rendersi utile anche nelle serate più storte. Meno incisivo del solito nel contributo offensivo.Anche per lui non una grandissima serata. Ma nell'economia di una stagione ci sta assolutamente.Ha meno efficacia quando c'è poco campo da attaccare. Nello stretto fa più fatica, e anche lui soffre il dinamismo di Linhares e compagni. Partita non esaltante in un periodo che comunque lo ha visto protagonista. Ci sta.La missione è compiuta, per questo arriva la sufficienza, ma che fatica! Troppi cinque gol subiti in un tempo, la squadra è sembrata poco equilibrata a tratti e ha avuto un brutto approccio alla partita. Recuperare e reinserire Moura diventa fondamentale. Ad ogni modo, come detto, turno superato e Final Four raggiunta. Ma adesso viene il bello, a partire dalla prossima settimana quando al PalaMalfatti arriverà l'Acqua&Sapone, e servirà un Real ben diverso.