Ultimo aggiornamento: 11:40

RIETI - Tanto entusiasmo e sorrisi nell'Open Day della scuola futsal del Real Rieti, andato in scena sabato scorso al PalaMalfatti. Genitori in tribuna, venti ragazzi in campo per un primo approccio di quello che sarà il lavoro durante tutto l'anno.A svolgere gli esercizi inisieme ai bambini anche Ramon, De Luca, Micoli e capitan Jeffe, oltre al preparatore delle giovanili Mario Nobili, il tecnico Duda ed il suo vice Guerrero. Esercizi di tecnica individuale, poi una partitella per far divertire i bambini e le bambine presenti. Si partirà quindi da una base di circa 20 ragazzi, non pochi considerando che il progetto è appena nato, anche se nei prossimi mesi si punterà ad incrementare.Al termine degli allenamenti rinfresco per tutti, il primo passo verso un futuro ancora tutto da scrivere, quello in cui il futsal vuole dimostrare di essere importante per la crescita tecnica dei ragazzi propedeutica al gioco del calcio. Sotto questo punto di vista, avere a disposizione i giocatori della squadra di serie A non potrà far altro che accelerare questo percorso.