RIETI - Ancora in campo il Real Rieti, che questa sera alle 19.30 torna al PalaMalfatti per la quarta amichevole del suo precampionato. Ospite della serata sarà l'Italpol, formazione di A2 allenata da Fabrizio Ranieri, tecnico che ha tracciato un solco importante nella storia del club amarantoceleste. Nonostante il ko per 2-1 a Pesaro la squadra ha confermato di essere in netta crescita, che dovrà essere confermata anche questa sera.Duda continua ad imporre i suoi dettami tattici, anche se la strada da fare è ancora lunga: «La squadra può solo migliorare, non possiamo fare nessun passo indietro - dice il tecnico - siamo partiti da zero il 12 agosto, piano piano ci avvicineremo al livello che vogliamo, siamo sulla buona strada». Il tecnico potrà contare ancora sul gruppo al completo, anche se per rivedere Diego De Michelis bisognerà ancora attendere. L'obiettivo, almeno sul piano del gioco, è chiaro: «Mi aspetto maggiore successo in fase di finalizzazione - continua Duda - rubare più palloni in prima linea, maggiore coordinazione nelle palle ferme e più ritmo nell'attacco posizionale».L'Italpol è squadra ambiziosa, che tra gli altri conta su Dejan Bijak, visto in Italia con la maglia della Lazio in serie A. Per Fabrizio Ranieri il PalaMalfatti ha sempre un sapore speciale: «È sempre bellissimo tornare, sia da semplice spettatore che da allenatore, è un po' come tornare a casa. Qui ho scritto i miei ricordi più belli da allenatore, che custodisco con grande affetto, qualche rimpianto ed enorme soddisfazione. Entrambe le squadre sono alla conferenza ricerca della condizione migliore, noi avremo occasione di testarci contro una squadra fantastica, alla quale auguro quello che il patron sa già».Insomma, un'altra bella serata di sport al PalaMalfatti.