di Mattia Esposito

RIETI - Gol, giocate da urlo, difesa e attacco. Ci ha messo veramente poco Douglas Nicolodi a far innamorare i tifosi del Real nella sua prima stagione in amarantoceleste. E proprio quando il pubblico amarantoceleste aveva iniziato ad accarezzare il sogno di una finale scudetto, è arrivato un infortunio che lo ha messo fuori gioco.



Resta vivo il rimpianto per quelle serate amare contro l'Acqua & Sapone: «Se ci penso, ancora oggi, mi dispiace - racconta Nicolodi - l'infortunio mi ha impedito di aiutare i miei compagni e resta il rammarico. Abbiamo perso contro una squadra forte, che poi ha vinto lo scudetto, ma non aver contribuito dispiace».



Ricordi, ma anche la voglia di ripartire: «Non ho mai pensato di andare via da Rieti,sono stato bene sin dal primo momento. È chiaro che in questi casi deve esserci un accordo con la società, un accordo che col patron abbiamo raggiunto in neanche una mattinata».



Nuova stagione, nuovi compagni, nuovi obiettivi da raggiungere, e se chiediamo a Nicolodi se questa squadra è complessivamente più forte di quella dello scorso anno, lui risponde cosi: «Sulla carta probabilmente si, ma lo scorso anno avevamo creato un gruppo importante, capace di aiutarsi sia dentro che fuori dal campo. Quest'anno abbiamo tanti giocatori importanti, siamo completi e coperti in entrambe le fasi di gioco, ma poi tutto va dimostrato sul campo. Lo scorso anno abbiamo raggiunto determinati obiettivi, se quest'anno faremo di più allora avremo dimostrato di essere più forti».



Impossibile non parlare anche del rapporto con la tifoseria amarantoceleste: «È bellissimo il rapporto creato con la tifoseria, ogni giocatore ha bisogno di questo però. Sono sicuro che i tifosi non faranno mancare il loro supporto a nessuno, perché sono fantastici. Ci aspetta una stagione in cui l'obiettivo personale è quello di squadra è vincere, e vincere non è mai facile».



Vero, ma se Douglas Nicolodi si confermerà il giocatore devastante dello scorso anno, allora vincere sarà decisamente meno complicato.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



