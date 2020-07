Rieti, il tecnico della Nazionale ed ex Real Alessio Musti approda alla Juventus

RIETI - L'ex tecnico del Real Rieti e attuale Ct della nazionale italiana di futsal Alessio Musti approda alla Juventus. Lo ha comunicato direttamente il club bianconero in una nota ufficiale sul suo sito internet. Nello specifico Alessio Musti sarà alla guida di un progetto che prevederà l'integrazione del futsal e del calcio in età giovanile, precisamente dall'Under 7 all'Under 14 e consisterà in un allenamento settimanale specifico. Un passo importante, che arriva al culmine di un progetto lungo portato avanti dalla Divisione Calcio a 5, il "Futsal In Soccer", ovvero una serie di colloqui illustrativi con le società calcistiche dove venivano spiegati i benefici del futsal nella crescita del giovane calciatore. Già alcuni club importanti avevano aderito, ora la Juventus, che ha deciso, appunto, di avvalersi della consulenza e della supervisione di Alessio Musti.

«Il progetto nasce a seguito di un’attenta analisi e valutazione circa le opportunità offerte dall’applicazione delle metodologie tipiche del futsal ai fini del completamento del percorso di crescita dei ragazzi e verrà implementato con la supervisione di Massimiliano Scaglia, Academy Manager, e Luigi Milani, U13s to U7s Academy Supervisor – il commento di Federico Cherubini, Head of Football Teams & Technical Areas -. La finalità è quella di creare nuove modalità di sviluppo e miglioramento delle capacità tecniche, tattiche e cognitive del giovane calciatore e siamo entusiasti della possibilità di avvalerci delle competenze e della professionalità di un tecnico dell’esperienza di Alessio Musti», si legge nella nota ufficiale diffusa proprio dalla Juventus.

