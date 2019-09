COSI' IN CAMPO

Meta Catania

Real Rieti

Arbitri

ALTRE GARE I GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà il Real Rieti ad aprire il campionato di serie a di futsal. Questa sera alle 19, in diretta su RaialSport, gli amarantocelesti saranno impegnati al PalaCatania contro il Meta, nella gara che appunto aprirà la nuova stagione. Subito impegno difficilissimo per la squadra di Duda, contro un Meta che in estate ha fatto un mercato molto interessante.I siciliani, da neopromossi, sono stati la rivelazione della scorsa stagione, e ora sembrano avere tutte le carte in regola per confermarsi. Mister Samperi può contare sull'esperienza di elementi come Salas, ex Napoli e fratello maggiore del laterale del Pesaro, e Bordignon, ai quali va aggiunta la freschezza di Musumeci, Rubio e Cesaroni, oltre che la certezza Thiago Perez tra i pali.Nel Real non ci sarà invece Dario Marinovic, fermo per infortunio, mentre per il resto Duda potrà contare su tutti gli uomini: «Affrontiamo un avversario che abbiamo studiato a fondo durante le sedute video – ha spiegato il tecnico Duda alla vigilia del match – sappiamo che dovremo fare i conti con una squadra che, specialmente in casa, ha una marcia in più, ma io mi aspetto dai ragazzi un ulteriore passo in avanti dopo i progressi e i miglioramenti evidenziati negli ultimi tre incontri. Iniziare col piede giusto è sempre importante: abbiamo le qualità per giocarcela come piace a noi».Esordio complicato, contro un Meta che avrà dalla sua il fattore campo e tutta la voglia di provare subito il colpaccio contro una delle big del campionato.: Thiago Perez, Bordignon, Cesaroni, Musumeci, Rubio, Dalcin, Ernani, Aurelio, Caamano, Tornatore, Dovara, Silvestri. All. Samperi: Micoli, Jeffe, Rafinha, Moura, Rafael, Ramon, Romano, Baroni, Jelovcic, Fortino, Javi Roni, De Michelis, Pasculli, Relandini. All. Duda: Malfer (Rovereto), Zanfino (Agropoli), Schillaci (Enna)Feldi Eboli- Todis Lido Di Ostia (stasera, ore 20.30)Real Arzignano - Acqua&Sapone Unigross (stasera, ore 20.30)Cdm Genova - Italservice Pesaro (stasera, ore 21)Cybertel Aniene - Avellino Sandro Abate (domani, ore 18)Colormax Pescara- Signor Prestito CMB (domani, ore 18.30)Italian Coffee Padova- Lynx Latina (domani, ore 19)Kaos Mantova - Came Dosson (domani, ore 20)