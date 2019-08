© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ un mercato in continuo movimento. I club proseguono nel dividersi tra operazioni in entrata e in uscita in vista dell’inizio della stagione. La Meta Catania completa il roster con l’arrivo del brasiliano Italo Aurelio Rossetti. Il pivot dotato di grande forza fisica e ottime qualità tecniche è reduce dall’esperienza in maglia Intelli Futsal. Anche il Mantova conitnua la sua campagna di rafforzamento. E’ ufficiale l’approdo in maglia biancorossa del pivot brasiliano, classe 1993, Anderson Carvalho, meglio conosciuto come Cabeça. Per il giocatore si tratta della prima esperienza in Europa.Il Latina punta sul giovane Daniele Sportoletti. La società pontina infatti ha annunciato l’arrivo dell’estremo difensore classe 2002, reduce dal biennio nelle fila della Cioli Ariccia Valmontone. Oltre a far parte della prima squadra, rappresenterà uno degli uomini di punta della formazione Under 19.La Feldi Eboli cede a titolo temporaneo, con la formula del prestito, il portiere Eduardo Triches Petri, noto come Dudù, all’Atalante Grosseto C5. Il club campano ha deciso di concedere un’opportunità di crescita al 21enne talento verdeoro.