RIETI - La Came Dosson mette a segno il colpo Giacomo Azzoni. Il laterale classe 1995 nonostante la giovane età può vantare già una significativa esperienza in serie A avendo vestito le maglie dell’Asti, del Pescara e in ultimo della Meta Catania. Le doti fisiche e le eccelse qualità tecniche sono testimoniate dalla sua presenza in pianta stabile nella Nazionale azzurra di Alessio Musti. Il club trevigiano è uno dei più attivi. Infatti oltre ad Azzoni il tecnico Rocha potrebbe presto avere a disposizione anche il 25enne Gabriele Ugherani. L’ex Todis Lido Lido di Ostia ha partecipato alla doppia uscita della Nazionale, a Pescara, contro Argentina e Bosnia.Chi era dato per vicinissimo invece al club lidense era il reatino Matteo Esposito. Ora c’è anche l’ufficialità. Il classe ’94 si trasferisce, dopo otto stagioni in amarantoceleste, alla corte di Roberto Matranga: affronterà il suo ex Real nel derby.Il Petrarca Padova aggiunge un’altra conferma al roster neopromosso nella massima serie. Si tratta di Riccardo Vitale, laterale difensivo classe '96.Intanto guardando alla serie A 2019/20 il posto del Napoli e del Maritime sarà preso, si attende solo l’ufficialità, dall’Aniene, come previsto da qualche giorno, e a sorpresa dal Cdm Genova: bocciati i ricorsi di Lazio e Citta di Asti, dopo il parere negativo della Covisod per l’irregolarità negli adempimenti burocratici.