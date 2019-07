© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Adocchiato, quasi ingaggiato e poi la presa è stata mollata. Il pivot Edimar Antônio Oliveira dos Santos, meglio conosciuto come Dimas, non sarà un giocatore del Real Rieti. E questa un’altra ufficialità. Il brasiliano ex Napoli nel prossimo campionato di serie A sarà l’uomo di punta nel roster della neopromossa Mantova. E’ stato dunque il club lombardo a spuntarla nella corsa a due con il Real.Intanto il reatino Matteo Esposito nella prossima stagione non indosserà la maglia del Real Rieti come fatto da otto anni a questa parte. La sua prossima destinazione con ogni probabilità sarà Ostia, al Todis Lido, compagine neopromossa nella massima serie.Un arrivo e un addio in casa Arzignano. Il club biancorosso accoglie il centrale argentino Juan Ignacio Claro, già visto in Italia con la casacca del Civitella. E al tempo stesso saluta Manuel Rosa, il quale si accasa al Real Cornaredo, compagine di serie B che punterà al salto di categoria in A2.