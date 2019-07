Ultimo aggiornamento: 09:14

RIETI - Il Sandro Abate, al suo primo anno in serie A, potrà contare anche su un ex Real Rieti: il laterale Gonzalo Abdala. E' ufficiale il ritorno in maglia verdeblu dell'argentino in quale lo scorso anno iniziò la stagione proprio con il club campano per poi trasferirsi in amarantoceleste durante la finestra invernale di mercato.L'Acqua&Sapone ha messo a segno il suo quarto colpo in entrata: si tratta del pivot italobrasiliano Guilherme Gaio, meglio conosciuto come Gui. Il classe 1991 è considerato un giocatore di spessore internazionale, in possesso di un'eccezionale fiuto per il gol: nell'ultimo biennio in Portogallo ha messo a segno 56 reti in 62 presenze. Sarà dunque lui il terminale offensivo chiamato a non far rimpiangere Lukaian e De Oliveira.Un'altra importante ufficialità è quella relativa al ritorno nella massima serie di Andrei Bordignon: il centrale italo brasiliano vestirà la maglia della Meta Catania. Nella scorsa stagione ha militato nelle fila del Real Dem, serie A2. Nel suo palmares tra i vari successi figurano uno scudetto, una Copppa Italia e una Winter Cup, tutti e tre conquistati con indosso la casacca dell'Acqua&Sapone.Il Real Arzignano sta lavorando per rinforzare il roster di Fabian Lopez. Prosegue la trattativa con il laterale, classe '88, Antonio Molaro. Cresciuto nel Napoli è reduce da un campionato di serie A2: prima con il Bisceglie e poi con il Real Cefalù.