RIETI - Dopo il Napoli anche il Maritime Augusta annuncia ufficialmente che non prenderà parte al prossimo campionato di serie A. Al momento le due squadre che sembrano essere in pole position per il ripescaggio nella massima serie sono la Lazio, retrocessa la scorsa stagione, e l’Aniene, reduce dalla disputa della semifinale playoff di A2.Proprio due ex Maritime dovrebbero aver già trovato una nuova sistemazione. Si tratta di Caio Japa e dell’ex Real Bissoni: i due sembrano molto vicini al Latina, anche se nelle ultime ore parrebbe che anche altri club di serie A si siano fatti avanti.Scatenata la Meta Catania. Il club siciliano ha ufficializzato l’arrivo del Cholo Salas, ex Napoli. Un innesto di assoluto spessore: l’universale classe 1990, simbolo della nazionale paraguaiana, vanta un curriculum di tutto rispetto. Meta che tenta anche il colpo Andrei Bordignon. Dopo l’esperienza con il Real Dem il centrale italobrasiliano sembra desideroso di tornare nella massima serie, dove si è laureato campione d’Italia nella stagione 2017/18 con l’Acqua&Sapone, e il club siciliano è attualmente in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni, anche se la concorrenza non manca.Un’altra ufficialità arriva da Mantova: l’ex Pesaro Mateus la prossima stagione vestirà la maglia biancorossa.