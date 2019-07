© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dimas si, Dimas no. E’ questo il dilemma in casa Real Rieti. Gli amarantocelesti parevano essersi portati in vantaggio nella corsa al pivot brasiliano, ma nelle ultime ore sembrerebbe esserci stato un nuovo controsorpasso del Mantova: al momento lombardi in vantaggio per assicurarsi le prestazioni dell’asso verdeoro.E’ ufficiale quello che può essere considerato uno dei colpi dell’estate. Il pivot italobrasiliano Julio De Oliveira nella prossima stagione indosserà la maglia del Pesaro. Il 28enne di San Paolo è reduce dall’esperienza nelle fila dell’Acqua&Sapone, club con il quale ha vinto uno scudetto, due coppe Italia, due supercoppe italiane e una Winter Cup.In casa Came Dosson arriva Alessio Trovato. Il laterale, classe 1993, sbarca in Veneto dopo una stagione da protagonista con la maglia dell’Active Network, culminata con la promozione dalla serie B all’A2.La Meta Catania rinnova il contratto all’estremo difensore Daniele Dovara, completando così la batteria di portieri, formata anche da Perez e Tornatore, nel roster che sarà guidato dal riconfermato Samperi.Il Signor Prestito Cmb ha raggiunto l’accordo con Cristiano Fusari. Il laterale classe ’91, già nel giro della nazionale azzurra, arriva in biancazzurro dopo aver indossato la casacca della Came Dosson.