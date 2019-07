Ultimo aggiornamento: 08:30

RIETI - Fattore D. Il Real Rieti, pronto ad accogliere Massimo De Luca, il quale venerdì sarà in città, sta lavorando a un ultimo colpo in entrata e sembra proprio che il profilo giusto sia già stato individuato: si tratta di Edimar Antonio Oliveira dos Santos, meglio conosciuto come Dimas. Pivot brasiliano, classe 1986, è reduce dall’esperienza con la maglia del Napoli. Il nativo di Água Doce conta diverse presenze con la nazionale verdeoro, e in Italia ha indossato anche la casacca della Lazio, club con il quale ha vinto una Coppa Italia. La trattativa sembra vicinissima alla conclusione.Nel frattempo un ex Real, Douglas Nicolodi, la prossima stagione militerà nelle fila dell’Acqua&Sapone. Il club reatino le ha provate tutte per cercare di trattenere il suo ormai ex numero 21, ma l’interesse della società abruzzese alla fine si è rivelato decisivo. Proseguono i movimenti in entrata anche in casa della Meta Catania. I siciliani dopo essersi assicurati le prestazioni degli ex Napoli Cesaroni e Rubio, provano nuovamente a pescare nella lista di coloro che nella scorsa stagione militavano nel club partenopeo. Il prossimo obiettivo è il nazionale paraguaiano Salas. La concorrenza c’è, ma la Meta sembra essere in pole position con la trattativa che parrebbe essere già a buon punto.