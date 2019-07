© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Sandro Abate tenta il colpo grosso. Il club avellinese, per la sua prima stagione in serie A, avrebbe messo gli occhi su Ricardo Caputo. Il centrale italobrasiliano è reduce dall’esperienza a Pesaro, culminata con la conquista del tricolore. Tricolore che si è aggiunto agli altri undici trofei già presenti nella bacheca del 37enne di San Paolo. Per la prima volta, dopo tredici stagioni consecutive, il giocatore non sarà più un “fedelissimo” di Fulvio Colini, e tra le pretendenti ad assicurarsi le sue prestazioni gli irpini sembrano in pole position. Sandro Abate che ha come obiettivi anche Dimas e Salas.Il Petrarca Padova, altra neopromossa, continua ad essere molto attiva: sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per portare alla corte di Giampaolo il laterale spagnolo Revert Cortes, ex Imola e Luparense. Sono proprio le esordienti nella massima serie le squadre più attive al momento per ciò che concerne la campagna di rafforzamento. Il Mantova si è assicurato le prestazioni del classe 1997 Vander Salas. Il laterale di origini paraguaiane nell’ultima stagione ha indossato la casacca dell’Imolese.