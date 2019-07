© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Jesús Antonio Solano Otero, noto come Jesulito sembrava prossimo a vestire la maglia dell’Acqua&Sapone, ma potrebbe andare diversamente. Nelle ultime ore infatti sembrerebbe esserci stato l’inserimento proprio del Real Rieti: il club amarantoceleste avrebbe addirittura superato gli abruzzesi nella corsa al laterale andaluso. Per il classe 1989 si tratterebbe di un ritorno a Rieti, dopo l’esperienza nella prima parte della stagione 2017/18.Acqua&Sapone che intanto un colpo in entrata l’ha messo a segno: si tratta del pivot, classe 1996, Carlo Houenou, il quale nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Real Arzignano. Mercato in continuo movimento anche in casa Feldi Eboli. La società campana ha prelevato dal Napoli, il club partenopeo non sarà ai nastri di partenza della prossima serie A, il laterale brasiliano, naturalizzato rumeno, Felipe Mancha. Sembrerebbe molto vicino l’approdo alla corte di Cipolla anche del capitano della nazionale Marco Ercolessi. La neopromossa Mantova si assicura le prestazioni dell’estremo difensore italo brasiliano Lucas Prado. Il classe ’98 proviene dalla squadra brasiliana Fc Santos.