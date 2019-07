Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Attivissima la neopromossa Sandro Abate Avellino. Sulla panchina ci sarà un nuovo tecnico: toccherà infatti a Ivan Oranges guidare i campani alla loro prima stagione in serie A. Del roster protagonista della cavalcata fino alla massima serie restano in otto: Victor Mello, Bebetinho, De Crescenzo, Fantecele, Abate, Vitiello, Dian Luka e l’ex Real Rieti Lolo Suazo. Quattro i colpi in entrata fin qui messi a segno: Del Prete, Menzenguez ex San Lorenzo, Testa ex Cus Avellino e Molitierno ex Lollo Caffè Napoli. Ma il mercato potrebbe non essere finito qui. Infatti il club sembrerebbe aver messo gli occhi sul Cholo Salas, Dimas e Amirante, tutti e tre a Napoli nell’ultima stagione. Molti anche coloro che hanno salutato la compagine verdeblu: Attanasio si è trasferito al Progetto Futsal Terzigno, Madonna al Leoni Acerra, Felipe Mello al Copagril, Tondi alla Came Dosson e Schininà, ex Real, alla Cybertel Aniene.Guardando alla serie A che verrà entro il 22 luglio la Co.Vi.So.D. esprimerà il proprio parere circa le iscrizioni alla massima serie formalizzate dalle diverse società. E secondo indiscrezioni ai nastri di partenza non ci sarà il Lollo Caffè Napoli, mentre il Maritime dovrebbe aver completato l’iter per partecipare alla seconda stagione in serie A.