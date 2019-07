© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Puntano sulla continuità le due neopromosse Petrarca Padova e Signor Prestito Cmb. Sulle panchine di entrambe le squadre infatti siederanno i tecnici artefici delle promozione in serie A: rispettivamente Luca Giampaolo e Fausto Scarpitti. In casa Padova molte le conferme rispetto al roster della passata stagione. Continueranno ad indossare la casacca bianconera Jorge Alba, Urio, Dudù Costa, Cividini, Delpizzo e Lo Buglio. A salutare i veneti fin qui è stato il solo Marchese, il quale si è accasato al Miti Vicinalis. La casella degli arrivi è ancora ferma sullo zero, ma il club sta lavorando per rinforzare la squadra con il sogno di riportare in Italia Adriano Foglia che resta sempre vivo. Foglia ha già indossato la maglia del Petrarca nella stagione 2017/18.Molte le conferme anche per il Signor Prestito Cmb. Proseguiranno la loro avventura in Basilicata Weber, Lucas, Zancanaro, Pulvirenti, Grippi, David Sanchez, Vega, Nucera e Silletti. Ai saluti invece Calderolli, trasferitosi alla Tombesi Ortona, Nardolillo e Castrogiovanni, i quali sono ancora in attesa di una collocazione ufficiale. Dal mercato sono arrivati fin qui Linhares ex Arzignano e Decio Restaino ex Tombesi Ortona.