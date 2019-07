© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La neopromossa Lido di Ostia farà il suo esordio in serie A con il tecnico artefice del salto di categoria Roberto Matranga. Dopo il trionfo nel girone B di A2 il club lidense ha deciso di ripartire dalle conferme di Gattarelli, Cerulli, Schacker, Cutrupi e Barra. A loro si sono aggiunti Di Ponto arrivato dall'Aniene, Rengifo dalla Mirafin, Lutta dal Mantova e Raul Rocha dalla Lazio. Coloro che invece hanno salutato la compagine biancoblù sono Barigelli accasatosi alla Lazio, Jorginho all'Aniene e Papù, quest'ultimo tornato al Real Rieti per fine prestito e in attesa di conoscere la sua nuova destinazione.Anche il Mantova, altra neopromossa, ha confermato il tecnico Pino Milella. Tra i giocatori protagonisti della cavalcata che è valsa la serie A restano in cinque: Leleco, Di Guida, Ricordi, Kytola e Fontaniello. Tante le partenze. Manzalli e Palermo si sono trasferiti al Cavezzo, Lutta al Lido di Ostia, Ziberi all'Italpol, Hosio in Finlandia e William Rocha all'Acqua&Sapone per fine prestito. Nella casella degli arrivi momentanemante figura un solo profilo: si tratta dell'ex Pesaro Mateus.