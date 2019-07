Ultimo aggiornamento: 10:03

RIETI - La Feldi Eboli ripartirà dalla certezza Francesco Cipolla sulla panchina e dalle conferme di Laion, dell'ex Real Rieti Romano, Fornari, Arrieta, Giordano e Caponigro. Ben sei i colpi in entrata messi a segno fin qui dal club campano. Sono arrivati Tres Rudinei dal Meta Catania, Bagantini dall’Era Pack Chrudim, Poletto dal Jaraguà, Boaventura dallo Stalitsa Minsk, Fiuza dall’Acqua&Sapone e Spisso dall’Alma Salerno. Non indosseranno invece la casacca rossoblù nella prossima stagione Andrè Ferreira trasferitosi al Civitella, Pedotti, Tuli e Josiko al Peniscola, Pasculli al Real Rieti e Bocao, il quale è tornato in Brasile.Anche l’Arzignano ha optato per la continuità: sarà ancora Fabian Lopez il tecnico dei biancorossi. Il roster però è praticamente tutto da costruire: ad oggi le uniche conferme sono quelle di Marcio, Amoroso e Pozzi, quest’ultimo riscattato dal Bisceglie. Se lo slot degli arrivi è vuoto, lo stesso non si può dire per quelle delle partenze. Hanno salutato il club veneto Linhares, destinazione Signor Prestito Cmb, Tres, Murga, Urbani, Salamone, Paulinho e Houenou, tutti e sei ancora in attesa di conoscere la prossima squadra.