RIETI - Sulla panchina del Latina è tornato a sedere Piero Basile: sarà lui a guidare un roster quasi interamente rinnovato. Hanno salutato la compagine pontina Battistoni, il quale è tornato in Argentina accasandosi al San Lorenzo, Chinchio e Terenzi, i quali saranno ancora compagni di squadra nell’Ecocity Cisterna, Dener, il quale vestirà la maglia del Ciampino e Mati Picallo, ancora in attesa di una destinazione ufficiale. Coloro che invece continueranno l’avventura nerazzurra sono Anas, Juanqui, Menichella e Lo Cicero, quest’ultimo riscattato dal Meta Catania. Il mercato in entrata finora ha regalato due profili di spessore: il portiere ex Acqua&Sapone Casassa e l’universale ex Real Rieti Alemao.Confermato sulla panchina del Civitella il tecnico Saverio Palusci. Faranno ancora parte del roster abruzzese Morgado, Mazzocchetti, Pieragostino, Coco Schmidt, Fabinho e Galliani. Ai saluti invece Titon e Vitinho, i quali giocheranno nel Cdm Genova, e Andrea Romano, tornato a vestire la maglia del Real. I volti nuovi al momento sono quelli dell’ex Sestu Dall’Onder e dell’ex Feldi Eboli Andrè Ferreira.