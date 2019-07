Ultimo aggiornamento: 09:48

RIETI - Sarà ancora Salvo Samperi il tecnico del Meta Catania. La formazione siciliana, quinta al termine della regular season ed eliminata ai quarti di finale dei playoff scudetto, è stata una delle rivelazioni dello scorso campionato. Faranno parte del roster rossoblù i confermati Musumeci, Thiago Perez, Ernani e Duda Dalcin. Cambiano casacca invece Tres Rudinei trasferitosi alla Feldi Eboli, Amoedo al Burela, Lo Cicero riscattato dal Latina, Azzoni, Alex e Spampinato: gli ultimi tre ancora non hanno una destinazione certa. Il mercato in entrata per il momento ha regalato il solo Aurelio proveniente dall’Intelli.Tante conferme e molte partenze anche in casa Came Dosson. La certezza è il tecnico Sylvio Rocha: la prossima sarà la quinta stagione sulla panchina veneta. Restano alla Came Grippi, Belsito, Pietrangelo, Igor, Bertoni, Japa Vieira e Murilo Schiochet. Hanno fatto le valigie invece Bellomo accasatosi al Nervesa, Sviercoski all’Atletico Cassano, Morassi al Maccan Prata, Rosso allo Sporting Altamarca, De Matos al Valdepenas, Ditano al Sedico e Ronzani all’Annia Serenissima. Unico volto nuovo sin qui è quello di Tondi proveniente dal Sandro Abate.