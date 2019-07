© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro ripartono da nove elementi del roster 2018/19: sono infatti ufficiali le conferme di Miarelli, Guennounna, Borruto, Canal, Marcelinho, Taborda, Honorio, Salas e Fortini. Salutano invece la squadra biancorossa Mancuso, il quale si è accasato al Navarra, Mateus, e Caputo, uno dei fedelissimi di Fulvio Colini. Sarà ancora lo “Special One” del futsal il tecnico dei marchigiani nella prossima stagione. Marchigiani che guardano anche al mercato in entrata e negli ultimi giorni hanno messo a segno due colpi: presi il mancino brasiliano Gava dal dagli spagnoli del Peniscola, e il giovane laterale, classe 1996, Diego Carducci, nell’ultima stagione in serie A2 con la maglia della Tenax.Ripartirà da David Marin il Lollo Caffè Napoli, ma i partenopei hanno praticamente un intero roster da ricostruire. Hanno detto addio alla compagine partenopea Bellobuono, Molitierno, Chano, Duarte, De Luca, Wilhelm, Cesaroni e Jelovcic, quest’ultimo prossimo a indossare la casacca del Real Rieti. Al momento la casella degli arrivi è ferma sullo zero.