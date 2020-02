© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Petrarca Padova-Real Rieti è sub-judice. Per il momento quindi la formazione amarantoceleste non può godersi il successo rotondo per 8-1 ottenuto al PalaGozzano, con tanto di esordio e tripletta con Lukaian. Proprio lui, Lukaian Bapista, è al centro del ricorso presentato dal club veneto e arrivato in serata presso la sede del Real Rieti. Secondo la formazione rossonera la posizione dell'ex Cartagena risulterebbe irregolare e quindi bisognerà attendere il pronunciamento del Giudice Sportivo.Immediata la replica della società amarantoceleste, affidata al patron Roberto Pietropaoli: «Ci hanno fatto regolarmente tesserare Lukaian, per cui non credo si possa configurare partita persa». Chiaro che uno dei temi è anche relativo alla gara di domani, perché in attesa della decisione del Giudice Sportivo, la posizione del pivot resta in bilico: «Stiamo valutando se farlo scendere in campo contro l'Aniene», ha commentato proprio Roberto Pietropaoli.Chiaro che la vicenda potrebbe evolversi in maniera particolare. Il primo step è capire se la giustizia sportiva deciderà di accettare il reclamo del Petrarca Padova, perché a partire da questa decisione si aprirebbero nuovi scenari tutti da valutare.