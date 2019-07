© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti ha ingaggiato il laterale Lucas Baroni con un contratto fino al 30 giugno 2020.Nato a Sananduva in Brasile, il 23 giugno 1997, Baroni oltre a essere italo-brasiliano, per il movimento futsal italiano gode dello status di “formato”, un aspetto questo che gli consente di entrare in lista come italiano.Scuola Kaos, Baroni è un giocatore di assoluta qualità che, a dispetto dei suoi 22 anni, ha già dimostrato di poter essere uno di quei giovani al quale garantire un buon minutaggio nel corso della partita, rappresentando a tutti gli effetti una rotazione ulteriore per il tecnico di turno.Lo scorso anno Baroni ha difeso i colori dell’Imolese e vanta un’esperienza anche con la maglia del club brasiliano Academia Carlos Barbosa Futsal, più comunemente conosciuta come ACBF e, nel 2017, col Futsal Bisceglie in A2.Baroni ha scelto la maglia numero 9.