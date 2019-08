Ultimo aggiornamento: 11:36

RIETI - Secondo test precampionato per il Real Rieti, che questa sera alle 19 affronterà in trasferta il Free Time l'Aquila, formazione di serie B allenata da Mario Patriarca. Il Real dovrà mostrare punti di crescita, soprattutto nella fluidità nel gioco offensivo, uno degli aspetti più carenti nella vittoria dell'1-0 contro l'Olimpus. Il Free Time ha affrontaro ieri l'Acqua&Sapone di Massimiliano Bellarte, che si è imposta per 6-2.Torneranno ad incorciarsi le strade con Mario Patriarca, tecnico che sulla panchina del Real ha conquistato una finale scudetto e una Winter Cup: «A Rieti ho lasciato il cuore - ha detto il tecnico - sono stati anni bellissimi. Noi siamo una realtà nuova, che deve crescere, una società giovane. Il Real va ringraziato visto che ci permetterà di confrontarci».La sfida di oggi contro il Free Time farà da preludio a quella di domenica contro l'Italservice Pesaro nel memorial Pizza, forse lo step più importante del precampionato, oltre al memorial Bellini che andrà in scena il prossimo 7 settembre contro Acqua&Sapone e Civitella, altre due avversarie del prossimo campionato di serie A. Per la gara di stasera Duda avrà ancora tutti a disposizione, visto che il solo Diego De Michelis ha svolto lavoro differenziato.