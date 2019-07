PIETROPAOLI RINGRAZIA CATTANI

RIETI - L'asse croato del Real Rieti è al completo. Il club amarantoceleste, dopo Marinovic, ha infatti ufficializzato l'arrivo di Franko Jelovcic. Laterale mancino, classe 1991, Jelovcic ha un fisico imponente: un metro e novanta di altezza per novanta kilogrammi. Proprio insieme a Marinovic è una delle punte di diamante della nazionale croata. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Napoli, con la quale si è messo in evidenza a suon di grandi prestazioni e grandi gol. Dopo i trascorsi in Croazia, quella di Napoli è la sua prima esperienza in Italia, ora la chiamata del Real Rieti: «Non vedo l’ora di cominciare, arrivo in una società che ha voglia di vincere e che sta allestendo una squadra di assoluto livello, in grado di competere in ogni competizione. Dopo aver lavorato con Thiago Polido e Marin, mi posso confrontare con un tecnico del calibro di Duda: il massimo. Contento anche di ritrovare Marinovic». Queste le prime parole di Jelovcic rilasciate direttamente al sito internet del club. Il Real continua a prendere forma, in attesa degli ultimi annunci e del possibile colpo finale Pedro Cary, per il quale continuano i contatti.Intanto ieri il patron Roberto Pietropaoli, attraverso una nota apparsa sempre sul sito internet del club, ha voluto ringraziare il presidente della Zeus Npc Giuseppe Cattani. Il riferimento ovviamente è alla questione PalaSojourner, visto che Cattani, in conferenza, aveva definito: «Impossibile mandare il Real Rieti a giocarsu lo scudetto o la Champions League a Foligno, Teramo o Genzano». Proprio a seguito di queste parole è arrivata la nota del Real: «La proprietà del Real Rieti, nella persona di Roberto Pietropaoli ringrazia il presidente della Npc Giuseppe Cattani per avere, durante la conferenza stampa relativa alla questione PalaSojourner, rimarcato i disagi vissuti dalla nostra società negli anni addietro quando per disputare le fasi finali delle competizioni sia nazionali (finale scudetto), che continentali (Èlite Round) data la mancanza di un impianto cittadinl adeguato alle esigenze dei regolamenti vigenti, si è vista costretta a migrare a Teramo, a Foligno e a Genzano. L’auspicio è quello di trovare una quadra generale che consenta alla Npc di svolgere regolarmente la stagione ormai alle porte, senza alcun inconveniente e in un futuro – si spera – non troppo lontano, di poter diventare funzionale anche per il futsal. Il PalaSojourner è il fiore all’occhiello dell’impiantistica al coperto, di questa città: diamogli il giusto risalto ed un’adeguata fruibilità».