RIETI - Jeffe è pronto a dire addio al futsal giocato. L'oramai ex capitano del Real Rieti, da qualche settimana, si sta dedicando ad una nuova avventura, quella fatta di lavagnette, schemi, tattica e allenamenti, ma da vivere, come si dice, dall'altra parte della barricata, in veste di allenatore. La notizia era già ufficiosa e anticipata nelle scorse settimane sia dalla società che dallo stesso Jeffe, ora è ufficiale. Team Capurso contro Team Patriarca, due dei suoi storici allenatori, che si presteranno a fare da guide a due squadre ancora top secret.L'occasione per avere scoprire qualche dettaglio in più potrebbe essere venerdì 31 gennaio, quando alle 10.30 al PalaMalfatti è in programma la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si terrà domenica 2 febbraio alle 18. Un momento sicuramente importante, perché Jeffe è stato e continuerà ad essere un simbolo di questo Real Rieti, con una connessione forte con città ed ambiente, tanto che quello di organizzare una partita di addio è praticamente una prima volta assoluta, almeno in Italia, da parte di una società per un suo tesserato.Emozioni forti per lui e la sua famiglia, che non ha mai nascosto l'amore ed il legame con una città che umanamente e professionalmente gli ha dato tanto, e alla quale sta indubbiamente restituendo qualcosa.