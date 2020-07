Rieti, il Real riconferma il talentuoso Javi Roni: «Qui la giusta ambizione, voglio alzare al cielo più trofei possibile»

RIETI - Javi Roni vestirà la maglia del Real Rieti anche nella stagione 2020/2021. Per Luiz Jeffe una ulteriore conferma nella rosa che pian piano si sta componendo e che ritroverà anche il talento spagnolo – in prestito dagli spagnoli de ElPozo Murcia Fútbol Sala – arrivato in Italia l’estate scorsa ad appena 18 anni, ma capace di realizzare 12 reti, alcune delle quali di assoluto livello.

«Il Real mi ha permesso di farmi conoscere il futsal italiano – dichiara Javi Roni – che a differenza di quello spagnolo è più equilibrato, più fisico, più combattuto. Essere riuscito a segnare 12 gol al primo colpo e con una mezza stagione ancora da disputare, per me dovrà rappresentare un punto di partenza. La società è ambiziosa, lavora per il futuro ed è in grado di primeggiare ovunque. Ho voglia di dare seguito a quello che di buono ho già dimostrato insieme ai miei compagni, vecchi e nuovi, puntando ad alzare in cielo più trofei possibile».

Javi Roni, come lo scorso anno, indosserà ancora la maglia numero 10.

