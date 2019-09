GIRONE M

IL NUOVO ACQUISTO

RIETI - La Divisione Calcio a 5 ha diramato i gironi del campionato Under 19 nazionale. Il Real RIeti è stato inserito nel girone M, composto da dieci squadre in totale, tra volti nuovi ed alcune novità ed avversari di sempre. Nel girone ci sono anche avversarie che troverà sul suo cammino la prima squadra nel campionato di serie A. Oltre a Lazio, Aniene e Active Network, presente anche il Todis Lido Di Ostia, il Ciampino Anni Nuovi e l'History Roma 3Z.Real RietiTodis Lido Di OstiaCybertel AnieneSS LazioOlimpus RomaItalpol Calcio a 5Active NetworkSporting JuveniaHistory Roma 3ZCarbognanoCome sempre la prima fase è regionale, e solo la prima classificata e una uscente dai playoff potrà accedere alla fase nazionale ad eliminiazione diretta. Nei prossimi giorni verrà anche diramato il calendario, mentre è già ufficiale che il campionato partirà il prossimo 6 ottobre.Intanto sia per l'Under 19, sia per la prima squadra, arriva un importante rinforzo. Si tratta dell'ala-pivot classe 2001 Javi Roni. Uno dei migliori prospetti spagnoli arrivato da El Pozo Murcia e voluto dal tecnico Duda: "Per me esperienza importante in una squadra composta da tanti campioni", queste le prime parole di Javi, che venerdì ha esordito con la prima squadra sul campo del Meta Catania, giocando una partita importante: "Purtroppo non è andata bene, ma siamo determinati per prenderci subito la rivincita