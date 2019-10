COSI' IN CAMPO

RIETI - Turno infrasettimanale nella serie A di futsal. Questa sera alle 21 il Real Rieti torna nel palasport dove nel 2016 si era infranto il sogno scudetto. Al PalaSanQuirico di Asti gli amarantocelesti affrontano il Genova, costretto ad emigrare causa indisponibilità del suo palazzetto. Fu il calcio di rigore di Ramon, quel giorno, a consegnare lo scudetto agli Orange, quel Ramon che oggi veste la maglia amarantoceleste. Il Genova è una delle neopromosse di questa serie A, e nelle prime due giornate ha rimediato altrettante sconfitte. Duda potrebbe finalmente tornare a dare minuti a Rafinha, recuperato dopo l'infortunio, mentre sarà ancora out Jeffe. Nel Genova in dubbio la presenza di Titon, uno dei giocatori migliori in rosa, anche se la squadra allenata da Michele Lombardo può essere insidiosa. Real chiamato a vincere e convincere, perché anche il successo contro il Colormax Pescara ha lasciato qualche dubbio sul piano del gioco e della continuità vista nell'arco dei quaranta minuti. Insieme alla squadra è partito anche il nuovo direttore generale Pietro Foderini, alla sua prima uscita ufficiale dopo l'annuncio del club arrivato ieri.: Pozzi, Foti, Ortisi, Titon, Leandrinho, Lo Conte, Lombardo, Marrupe, Piccarreta, Pizetta, Belinelli, Vitinho. All. Lombardo: Micoli, Moura, Ramon, Fortino, De Luca, Pasculli, Relandini, Romano, Baroni, Javi Roni, Rafael, De Michelis, Jelovcic, Rafinha. All. Duda: Borgo (Schio), Ronca (Rovigo)Meta Catania Bricocity - Feldi Eboli (oggi, ore 16.30)Colormax Pescara- Todis Lido Di Ostia (stasera, ore 20)Cybertel Aniene- Acqua&Sapone Unigross (stasera, ore 20)Kaos Mantova - Signor Prestito CMB (stasera, ore 20)Real Arzignano - Italservice Pesaro (stasera, ore 20)Sandro Abate Avellino- Lynx Latina (stasera, ore 20)Italian Coffee Petrarca Padova- Came Dosson (stasera, ore 21)Signor Prestito CMB, Lynx Latina e Feldi Eboli 6Italservice Pesaro, Kaos Mantova e Acqua&Sapone Unigross 4Came Dosson, Meta Catania, Real Rieti, Todis Lido Di Ostia e Sandro Abate Avellino 3Real Arzignano 1Petrarca Padova, Cybertel Aniene, Colormax Pescara e CDM Futsal Genova 0