LE ASPETTATIVE DI MISTER LOMBARDO

RIETI - Tra le nuove squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie A c'è anche il Cdm Futsal Genova, ripescata dalla serie A2. I liguri sono alla prima esperienza assoluta nel massimo campionato, un aspetto che ha portato grande entusiasmo. La rosa della formazione allenata da Michele Lombardo ha alcuni volti molto conosciuti in serie A come Leandriho, ex Corigliano e Luparense, confermato dalla passata stagione, ma anche l'ex Kaos e Civitella Titon, oltre Vitinho, anche lui reduce dall'esperienza in Abruzzo. Tra le conferme anchePizeta, Ortisi, Foti, Caio Belinelli e Donadio. Oltre ai già citati Titon e Vitinho, il mercato in entrata ha visto anche l'arrivo di Romario Vieira dal Belenenses, Raul Solano, Juanillo dal Futsal Cobà eJuan Perez Lozano. Una squadra sicuramente interessante, che avrà il difficile compito di reggere l'impatto con la serie A, anche perché nelle prime tre giornate arriveranno, in sequenza, Italservice Pesaro, Signor Prestito Cmb e proprio il Real Rieti al PalaMalfatti. I liguri hanno problemi di campo: non essendoci un impianto adeguato per la serie A, Genova giocherà contro i campioni d'Italia a Varazze, mentre il 1° ottobre i reatini saranno in campo ad Asti.«Stiamo vivendo tutto questo con grande entusiasmo, coinvolgendo la regione Liguria, stiamo raggiungendo risultati importanti, mai nessuna ligure aveva raggiunto questo traguardo. Affrontiamo un campionato con dei roster fortissimi, ma vogliamo ben figurare. La nostra stagione sarà all'obiettivo salvezza, ogni partita va giocata. Certo, partire col Pesaro è difficilissimo, l'importante sarà rimanere in partita, i ragazzi stanno lavorando bene. Sarà un campionato lungo, a volte giocheremo tre partite in sette giorni. La rosa non è lunghissima e quindi dovremo essere bravi a gestire le risorse e lavorare al meglio sotto il profilo atletico per gestire tutti questi impegni».