RIETI - Se la rosa del Real Rieti, in estate, ha subito parecchi cambi, con altrettanti nuovi arrivi, tra i pali invece la società ha continuato a puntare su Leandro Garcia Pereira, che sarà affiancato da Domenico Giannone. Pereira ha chiuso la scorsa stagione in crescendo, rivelandosi più volte decisivo, dopo un avvio con qualche incertezza, complice anche una condizione fisica non al top.



Ora un nuovo anno, un nuovo Real, e obiettivi sempre più importanti. Il portiere ex Pescara parte dalla sua riconferma in amarantoceleste: «Sono molto felice di essere rimasto, significa che ho fatto un buon lavoro e che tutti sono stati soddisfatti. Dal mercato sono arrivati giocatori importanti, stiamo creando un grande gruppo, non solo una grande squadra».



Manca sempre meno all'inizio della stagione ufficiale,ed il Real continua a lavorare duro: «Non vediamo l'ora di iniziare e dimostrare in campo quello di cui siamo capaci. Sarà come sempre un campionato competitivo, nel quale non ci saranno partite semplici. Dobbiamo dare il massimo con tutti».



Nelle prime uscite di questo precampionato il Real ha mostrato buone cose, aumentando l'entusiasmo già alto dei tifosi: «Loro mi conoscono già, sanno che farò il massimo per portare i colori del Real e della città dove meritano di stare. Devono starci vicini, perché abbiamo bisogno di loro».



Tra i tanti nuovi volti del Real una certezza c'è: Leandro Garcia Pereira é già carico in vista della prossima stagione.

