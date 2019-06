Ultimo aggiornamento: 14:46

RIETI - Prime ore da giocatore del Real Rieti per Rodolfo Fortino. Il forte pivot italo brasiliano è arrivato nella sede del club intorno alle 10: prima un colloquio con tutta la società, a partire dal patron Roberto Pietropaoli, poi la firma sul contratto che lo legherá al Real per tutta la prossima stagione. Luparense, Asti, Sporting, ma anche quasi cento presenze con la maglia della nazionale italiana e un europeo, quello di Anversa, in Belgio, vinto con gli azzurri.«Sono felicissimo di essere qui - commenta Fortino - una società ambiziosa, al top in Italia. Io darò il massimo, questo è un palazzetto caldissimo, l'ho già vissuto da avversario e lo posso confermare. Perché il soprannome RoboCop? Me lo hanno dato i tifosi di Asti, perché quando taglio i capelli gli assomiglio. Sarà una grande stagione».Intanto il club continua a muoversi sia sul mercato giocatori, ma anche per sciogliere il nodo relativo alla guida tecnica. Quella in arrivo potrebbe essere la settimana decisiva.