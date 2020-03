© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La vittoria ottenuta al PalaMalfatti contro il Don Bosco potrebbe aver fatto mettere alle spalle della squadra femminile del Real Rieti un periodo difficile, dove erano arrivate due sconfitte pesanti contro Perugia Futsal Femminile ed il Collesanto. Nella serata di ieri, come detto, è arrivato un successo per 2-0 contro il Don Bosco Femminile, grazie ai gol messi a segno dal capitano Paola Capasso e Ilaria Ottaviani.Tre punti che rilanciano il discorso playoff, divenuto oramai vero obiettivo di questa stagione, ma che soprattutto sono utili a ridare slancio ed entusiasmo, anche se il tecnico Fabrizio Vasta è consapevole delle difficoltà, che comunque restano: «Di buono ci prendiamo solo il risultato – commenta a fine gara - sotto il profilo del gioco è stata una delle nostre peggiori prestazioni quest’anno. L’importante però era conquistare la vittoria, anche se nel primo tempo l’approccio è stato superficiale, meglio nel secondo tempo. Rispetto alle nostre avversarie abbiamo avuto il merito di sfruttare le occasioni, ma c’è tanto da lavorare».Insomma, risultato positivo ma periodo di scarsa brillantenza, per una suqadra che comunque sta facendo ottime cose in questo campionato di C umbra, rimanendo in corsa proprio per un posto ai playoff.