RIETI - Il momento per la squadra femminile del Real Rieti non è dei più positivi. Dopo il ko interno contro il Collesanto è arrivata infatti un'altra sconfitta, stavolta esterna, contro Grifo Perugia Femminile, che si è imposto 5-1. Serata storta per le ragazze di Fabrizio Vasta, che però non fa drammi.«Il risultato è bugiardo - commenta il tecnico amarantoceleste - per lunghi tratti della gara abbiamo dominato il campo, ma ultimamente non ci aiuta neanche la fortuna, sono sconsolato sotto questo punto di vista. Anche stavolta abbiamo pagato la scarsa freddezza sottoporta».E' anche il capitano Paola Capasso a dare le sue impressioni sul match e sul momento: «Sapevamo di affrontare un avversario difficile - commenta Capasso - dotato di grande tecnica. E' stata comunque una bella partita, con occasioni da ambo le parti, purtroppo sono venute meno anche le energie fisiche dopo la gara contro il Collesanto, e questo è stato un fattore. Ora la priorità è riprendere fiducia in noi stesse e nel gruppo, continuando ad allenarci bene. Speriamo di invertire il trend nelle prossime partite, a cominciare da quella di lunedì contro il Don Bosco».