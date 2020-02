© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Niente da fare per la squadra femminile del Real Rieti. Ancora un ko contro il Collesanto, stavolta in campionato, dopo quelli rimediati in Coppa, che hanno portato all'eliminazione. Le ragazze di Fabrizio Vasta ci provano, sbagliano molto e si concedono qualche disattenzione che porta al 6-1 finale in favore della formazione ospite, rendendo vana la rete di capitan Capasso.Amareggiato al termine dell'incontro Fabrizio Vasta, tecnico delle amarantocelesti: «Quattro dei gol subiti arrivano su nostri errori, nel primo tempo abbiamo giocato solamente 17 minuti e a questo livello non te lo puoi permettere, la palla non entrava purtroppo. Abbiamo commesso l'errore di pensare che fosse facile dopo aver dominato la prima parte di gara. Meglio nel secondo tempo, sfiorando più volte il raddoppio, ma abbiamo pagato i troppi errori commessi».Insomma, una sconfitta amara, che conferma un Collesanto superiore, almeno nella capacità di saper sfruttare al meglio gli errori di un Real che ha comunque combattuto e proverà a dire la sua fino in fondo, sia in ottica vittoria del campionato, sia per ben figurare nei playoff.