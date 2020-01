SERIE C FEMMINILE

Real Rieti - Fc Orvieto Femminile 3-6

Brucchietti, Capasso, Marroni

RIETI - Ko casalingo per la squadra femminile del Real Rieti. Le ragazze allenate da Fabrizio Vasta sono state sconfitte 6-3 dall'Orvieto al PalaMalfatti, al termine di una partita combattuta, nella quale le amarantocelesti non sono riuscite mai a dare lo strappo decisivo.«Poca concentrazione - ha detto il tecnico Fabrizio Vasta - si è visto perché abbiamo giocato a sprazzi, senza continuità, con troppe disattenzioni difensive. Quando abbiamo giocato come sappiamo abbiamo ribaltato il risultato e fallito altre occasioni da gol. Dopo essere state avanti 3-2, abbiamo subito il pareggio, subendo gli altri gol con il portiere di movimento. Tre punti buttati, però ci dobbiamo rimettere in discussione, lavorando con grande umiltà e serenità».Ritrovare lo spirito giusto è la priorità: «Dobbiamo avere voglia di lottare su ogni pallone, questa squadra ha margini di miglioramento importanti, ma dobbiamo lavorare con grande umilità. Mi prendo anche io le responsabilità, perché forse ho trascurato alcuni aspetti».Inutili quindi i gol di Brucchietti, Capasso e Marroni, per una partita che, stando alle parole del tecnico, ha dato spunti di riflessione per il futuro. Nel weekend altra sfida al PalaMalfatti, stavolta contro il Montebello.