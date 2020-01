CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C

Ducato Spoleto Femminile - Real Rieti 1-3

Magi, Iabichella, Tombesi (R)

RIETI - Torna il campionato e torna alla vittoria la squadra femminile del Real Rieti. Le ragazze di Frabrizio Vasta, nella prima gara del nuovo anno, sono andate ad imporsi 3-1 in trasferta sul Ducato Spoleto Femminile. Vittoria importante per rimanere in alto in classifica, sempre in pienissima zona playoff, un successso griffato da Magi, Iabichella e Tombesi.A commentare il match è Paola Capasso: «Abbiamo disputato una buona partita - commenta Paola - si può sempre fare meglio, ma le condizioni del campo e le rotazioni limitate ci hanno un po penalizzati. Vincere è stato un buon segnale considerando le condizioni,contro una squadra posizionata nelle zone basse della classifica».A sottolineare il successo anche il tecnico amarantoceleste Fabrizio Vasta: «Gran partita da parte nostra nonostante le condizioni precarie del terreno di gioco. Positivo iniziare l'anno con una vittoria e allungare a più cinque in classifica rispetto alle avversarie. Fisicamente stiamo bene, abbiamo chiuso il 2019 nel giusto modo e iniziato il nuovo anno ancora meglio, infine ci tenevo a dedicare la vittoria alle famiglie di Antonio Capuozzo e Giovanni Custodero».Il prossimo impegno vedrà le amarantocelesti ospitare al PalaMalfatti l'Orvieto, anche se bisognerà attendere due settimane.