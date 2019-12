COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE

Real Rieti - Real Maser 4-0

2 Ottaviani, Iabichella, Brucchietti

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La squadra femminile del Real Rieti vola alle semifinali di Coppa Italia. Le amarantocelesti hanno battuto 4-0 il Real Maser al PalaMalfatti lunedì scorso, centrando la qualificazione. Per quanto riguarda la Coppa le date da segnare sul calendario sono quelle dell'11 e del 18 dicembre, quando in una sfida andata e ritorno le ragazze di Fabrizio Vasta si giocano il passaggio in finale contro il Collesanto. La formazione umbra sarebbe dovuta essere avversaria del Real lo scorso 30 novembre, gara poi rinviata.A fare il punto della situazione è proprio il tecnico Fabrizio Vasta: «Era fondamentale tornare al successo, che ci mancava da quasi un mese, è stata una bella prestazione ed una bella reazione da parte nostra. Abbiamo avuto poche rotazioni a disposizione in questo ultimo periodo, ora sono arrivati un paio di rinforzi».Gli obiettivi sono tracciati: «Abbiamo le possibilità anche di arrivare fino in fondo in Coppa, ma affrontiamo una gara alla volta - aggiunge Vasta - dobbiamo lavorare e migliorare, questa è la priorità».Il prossimo impegno in campionato invece arriverà il prossimo 6 dicembre, contro il Clt. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa, con il Clt che si è imposto sul suo campo 3-2.